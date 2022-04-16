المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة فران بالسجن المشدد 7 سنوات لاتجاره فى المواد المخدرة "الهيروين" وبتغريمة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وخالد سلامة الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر رجب شعبان.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 ديسمبر 2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تفقد النقيب محمود لطفي عبد الحفيظ معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، للحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء ذلك أبصر المتهم "خلف الله.أ.خ" 42 عاماً فران، وقام باستيقافه وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه على ذمة إحدى القضايا ، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "فرد خرطوش" بداخله طلقة لذات العيار، وحاوية تبغ بداخلها لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال.

وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل مهمة الاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي حسبما أكدته النيابة العامة فى ملاحظاتها أن المضبوطات عبارة عن 30 لفافة بلاستيكية تحتوى جميعها على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 11.75 جرام .

كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع 12 ملى غير مششخن والطلقة المضبوطة صالحة للاستخدام.

وبعد انتهاء التحقيقات أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بإحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.