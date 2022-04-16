السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1404 قضايا.. الداخلية تضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه خلال أسبوع

الامن
الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1404) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.

وعثرت بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البانجو وزنت (259,178 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (180٫538 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (38٫494 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (20٫430 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (7٫2 كيلو جرام).

كما عثرت على كمية من مخدر الأفيون وزنت (397 جرامًا)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، و(64,967 ألف قرص مؤثر مخدر) و(16,589 قرص ترامادول مخدر) و(12,356 قرص كبتاجون مخدر)، وضبط (2) قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (51) مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (6) متهمين بمضبوطات بلغت (425 كيلوجرامًا).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي الحملات الأمنية مستوى الجمهورية مكافحة المخدرات

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