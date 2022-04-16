السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فانوس وزلابية وكنافة.. أجواء رمضانية للسياح مرضى مستشفى بالغردقة

مستشفي تحتفل مع السياح
مستشفي تحتفل مع السياح بفانوس رمضان بالغردقة

أجواء رمضانية وروحانيات تعُمّ كل مكان طوال الشهر المبارك، خاصة في مدينة الغردقة السياحية التي تستقطب جنسيات وثقافات مختلفة، مما جعل هناك تشابك في المشاعر ومزيج بين الأجانب والمصريين، الذين شاركوهم فرحة أجواء شهر رمضان بتقديم الزلابية والكنافة، وسط زينة رمضان وتعليق الفانوس، وتبادل التهاني بلغة السائحين المختلفة "هابي رمضان".

1A5B59F6-02FB-4777-A41E-829BC90EE862

حيث حرص العاملين في مستشفى بالغردقة على الاحتفال بأجواء رمضان بتعليق فانوس وزينة رمضان في طرقات المستشفى، وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الحلويات الشرقية من الزلابية والكنافة والقطايف للمرضى من المصريين والأجانب عقب صلاة التراويح، وذلك كعادات وتقاليد الشعب المصري في الاحتفال بأجواء شهر رمضان، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل وتناول الزلابية والقطايف والكنافة وتبادل التهاني بشهر رمضان بعبارة "هابي رمضان".

679049FF-A68D-492B-9F43-453D83BD33A5

تناول الطعام المصري والحلويات الشرقية في الغردقة، مؤكدة أن الشعب المصري شعب اجتماعي وعطوف، قائلة: “شعرت بأني أعيش وسط أسرتي، ولم أشعر بالغربة مطلقا في هذه الأجواء، وأتابع عادات وتقاليد المصريين خاصتا في شهر رمضان مقدمة تهنئة للمصريين”.

FE24610C-A56D-45C3-B10E-B2C7A4BC15D4

يقول أحمد شوقي، مسؤول بالمستشفى، إن أجواء شهر رمضان تفرض نفسها على الجميع، لم يكن غريباً ان السائحين الأجانب الذين يخضعَون للعلاج أن يشاركوا العاملين بالمستشفى أجواء الشهر الكريم، وتبادل التهاني معهم بعبارة "هابي رمضان" خاصتا أنهم يعرفون عادات وتقاليد المصريين، مشيراً في تصريحات صحفية إلى سعادة الأجانب الذين يخضعَون للعلاج وينعكس ذلك على رفع الراحة النفسية لديهم مما يعجل في سرعة شفائهم، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل ونقل صورة حضارية للعالم عن تعامل الشعب المصري مع السائحين الأجانب.

E7E1FAB1-ACFE-4AB8-A255-A00EFB101DA4

من جانبه أكد دكتور حسام التايه مدير المستشفى، بأن إدارة المستشفى تحرص دائما على المشاركة في جميع المناسبات والأعياد الوطنية كنوع من أنواع الترفيه للمرضى ورفع من حالتهم النفسية، حيث يضيف ذلك بأنهم غير معزولين عن ذويهم خارج المستشفيات.

C07830FF-B663-4638-9FCE-83855B0C5849
C07830FF-B663-4638-9FCE-83855B0C5849
E65FE1CA-3A75-45BF-B79F-F7AD059E1368
E65FE1CA-3A75-45BF-B79F-F7AD059E1368
رمضان مستشفى السائحين الشعب المصري مدينة الغردقة التهاني اجواء رمضان أجواء رمضانية مدينة الغردقة السياحية المصريين والأجانب

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

15 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

مصرع 5 أشخاص صدمهم قطار في الإسكندرية

بيل جيتس: سيناريو كورونا كان سيختلف لو ركز العلماء على تطوير العلاجات

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين