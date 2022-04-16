السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر وألمانيا تطلقان شعارا مشتركًا للاحتفال بـ 70 عامًا من العلاقات

شعار مشترك بين مصر
شعار مشترك بين مصر وألمانيا

أطلقت وزارتا الخارجية في مصر وألمانيا شعارا مشتركا للاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوافق يوم 16 أکتوبر 1952.

وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التي تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.

وأضاف السفير المصرى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية في برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضا من جهود الترويج السياحي المصري في السوق الألماني.

مصر المانيا شعارا مشتركا 70 عاما سفير مصر العلاقات الدبلوماسية

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