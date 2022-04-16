انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع جنوني للبامية.. تعرف على أسعار سوق الخضروات اليوم (فيديو)

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي بدأت تنخفض تدريجيا خلال الأيام الجارية بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لأسعار البامية منذ طرحها في الأسواق، ورصدت "الدستور" في بث مباشر أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم اليوم السبت وحركة البيع والشراء.

وشهدت الأسواق إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم، واليوم السبت، حيث يحرص المواطنون على شراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم لسد احتياجاتهم، حيث بدأ العديد من المواطنين في التوافد على الأسواق لشراء مستلزماتهم خاصة بعد بداية انخفاض الأسعار في الأيام الجارية.

ويقول محمد صاحب إحدى محال الخضار بمنطقة الوراق، إن هناك انخفاض في الأسعار على العديد من الخضروات، فالطماطم انخفضت لـ 8 و 10 جنيها، الخيار 6 جنيها، الفاصوليا انخفضت لـ 8 جنيها بعد أن كانت وصلت لـ 30 و 40 جنيها للكيلو الواحد، إلا أن هناك ارتفاع في أسعار أنواع المحاشي وصل سعر كيلو الباذنجان الأبيض لـ 20 جنيها، مؤكدًا على أن وجود البامية قليل في السوق بسبب ارتفاع أسعارها وأن معظم التجار يفضلون وجودها بعد خفض سعرها.

أسعار الخضروات اليوم السبت

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت استقراراً، حيث انخفض سعر الطماطم لـ5 و 8 و 10 و 12 جنيها للكيلو الواحد، والبطاطس تراوحت ما بين 3.5 لـ6 جنيهات، البصل وصل سعره لـ2 و 3.5 جنيهات، الكوسة بـ8 جنيهات، الفاصوليا انخفض سعرها لـ8 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر الجزر ما بين 3 و4 جنيهات، بينما وصل سعر الفلفل لـ20 جنيهًا، وارتفع أيضًا الباذنجان لـ20 جنيهًا، الملوخية وصل سعرها لـ12 جنيهًا، والخيار 10جنيهًا، واستقر سعر الثوم عند 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

وانخفضت أسعار الفاكهة ايضا خلال الأيام الجارية، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ12 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 8 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين 20 لـ24 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ 15 جنيها، والبطيخ تم طرحه ويتراوح سعره ما بين 15 و20 جنيها.