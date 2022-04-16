السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات ببنى سويف لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة

الحملات
الحملات

واصلت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بالمتابعة الميدانية لانتظام الخدمة بمواقف السيارات العمومية وغيرها ،والتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة ، وذلك بعد الزيادة بقيمة "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار) ، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها " مارس الماضي "،بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

حيث تم تنفيذ حملة ميدانية على موقف محي الدين، بإشراف أشرف حماد مدير عام المتابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف، للاطمئنان على انتظام حركة جميع سيارات الأجرة  سواء الخطوط الداخلية أو المحافظات، وتم الاستفسار من المواطنين.

وتم تشكيل فريق عمل ميداني من المواقف والمتابعة والمرور  لاستمرار المتابعة الميدانية ، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ حملات مماثلة على مواقف السيارات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وشدد محافظ بنى سويف على تكثيف واستمرار الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن،مع تفعيل خطوط الشكاوى المعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات ، وغرفة العمليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال أية شكوى ترد من المواطنين في أي مركز أو مدينة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم الزيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس ، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أو المغالاة، وذلك بعد  الزيادة  بقيمة "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار) ، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها " مارس الماضي " ، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

محافظة بني سويف سيارات أسعار البنزين الوحدات المحلية للمنتجات البترولية

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وائل لطفي

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