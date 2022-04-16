إصابة 5 في تصادم سيارة ميكروباص برصيف أمام طريق محور الضبعة

اصيب اليوم السبت 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف أمام طريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين، وهم: "أحمد مجدي عمر ٢٥ سنة، محمود محمد السعيد ٣١ سنة، محمد نصار عبدالعزيز ٣٠ سنة، أحمد نصار عبدالعزيز ٣٥ سنة، العزب محمد حسين ٥٢ سنة".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وكان قد أصيب صباح اليوم السبت، 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في الكيلو ٥٨، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.