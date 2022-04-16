وزارتا الهجرة والتعليم تنظمان احتفال «اتكلم عربى» اليوم

تنظم كل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات "احتفال اتكلم عربي" بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

يأتي تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.



من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت التي تشارك في فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، وقالت إن حدث اليوم يأتي في إطار استكمال التعاون في مبادرة اتكلم عربي التي سبق أن شاركت في عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج علي هامش ملتقي الجاليات، وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو الدولي بدبي.



وأضافت سماح، أن المشاركة في فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفي بلقاء سيادته، وتكليفات سيادته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم في المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة "اتكلم عربي".