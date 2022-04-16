محافظ أسيوط يحصد القمح مع المزارعين (صور)

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت بحصاد محصول القمح باستخدام "المنجل" مع بعض المزارعين بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وشاركهم فرحتهم ببدء موسم حصاد القمح موسم 2022 وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة.

محافظ أسيوط يحصد القمح

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا بالمحافظة هذا العام بلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ أسيوط يحصد القمح

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

محافظ أسيوط يحصد القمح

حيث شارك المحافظ ، بعض المزارعين فرحتهم بموسم الحصاد وقام باستخدام المنجل اليدوى، وقام بحصاد القمح وسط فرحة الأهالى الذين استقبلوه بالطبل البلدى والمزمار، كما تابع استكمال أعمال الحصاد باستخدام بعض الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع.

محافظ أسيوط يحصد القمح

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.