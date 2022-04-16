مصدر أمني: المحامي نبيل أبوشيخة محبوس على ذمة قضية أمن دولة تعود لـ2021

أكد مصدر أمني أن المحامي نبيل أبوشيخة، الذى ألقي القبض عليه مؤخراً، محبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تعود إلى عام 2021، مشيراً إلى إن قرار القبض عليه، جاء تنفيذاً لقرار جهات التحقيق في القضية.

وقال المصدر، إن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبس نبيل أبوشيخة 15 يومًا على ذمة القضية، لافتاً إلى إنه تم إيداع أبو شيخة بسجن شبين.

ونفى المصدر كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطت القبض على المحامى نبيل أبو شيخة وحبسه، بما نشره من تدوينات على موقع فيسبوك، انتقد خلالها أداء الفنان ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3"، وقال المصدر إن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وليست لها علاقة بالواقع.