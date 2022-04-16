السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤيد اللامى نقيبًا للصحفيين العراقيين

مؤيد اللامي
مؤيد اللامي

 فاز الكاتب الصحفي العراقي مؤيد اللامي، اليوم السبت، بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين في الانتخابات التي جرت أمس، بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» أن اللامي حصل على 1184 صوتاً، فيما فاز خالد جاسم بمنصب النائب الأول بعد حصوله على 740 صوتاً، وفاز محمد حنون بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على 664 صوتاً.

وأشارت إلى أن الأعضاء الفائزين بمجلس النقابة هم: حسن العبودي وجبار طراد وبان القطان وسعد محسن وصادق فرج وناظم الربيعي.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز هادي جلو مرعي وكاظم تكليف وهبة حسين بعضوية لجنة المراقبة، فيما فاز بعضوية لجنة الانضباط فراس الحمداني ورعد المشهداني وكريم كلش.

الكاتب الصحفي العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين الصحفيين العراقيين العراق

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