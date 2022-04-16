حبس قاتل حماه وزوجته بقرية «نفيشة» في الإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية حبس المتهم، بقتل زوجته ووالدها بعدة طعنات في قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، في نهار أول يوم رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشهدت الإسماعيلية في الثاني من شهر إبريل الجاري، جريمة بشعة وقعت بشارع المخرطة بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، في أول يوم رمضان، حيث أقدم زوج يدعى، خلاف خليفة، وشهرته السيد خليفة، 48 عامًا، على ذبح حماه السيد عناني أحمد، 70 عامًا، وقتل زوجته ابتسام السيد عناني، 39 عامًا ربه منزل، طعنًا بالسكين، في شارع المخرطة الذي يبعد أمتار عن مركز شرطة الإسماعيلية، وهدد بإشعال النيران في المنزل المكون من 4 طوابق بالأسرة كاملة التي كانت نائمة وقت الحادث.