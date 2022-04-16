مايا مرسى: تحولات كبيرة شهدها ملف «تمكين المرأة» بفضل الإرادة السياسية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA)، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالسيدة فيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة التى تقوم بها إلى مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وله 27 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.

خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحولًا كبيرًا سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات، أو تبنى سياسات من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى كافة المناصب القيادية، حيث وصلت الكوتا الدستورية للسيدات في البرلمان إلى 25%، وارتفعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 28%، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس من خلال فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية التي يأتي في مقدمتها حملة "التاء المربوطة سر قوتك".

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي لجهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي

وذكرت أيضًا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال ٧ ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة الـ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة "نورة" لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

من جانبها، أكدت فيرا سونجوي أنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية في مصر لتمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن لدينا أيضًا في عدد من دول إفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عامًا يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التى تساعد على تنمية مهاراتهن، والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.