«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

تعافت العملات الرقمية المشفرة في تعاملات اليوم، وصعدت البيتكوين فوق 40 ألف دولار بعد هبوط حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، بعد تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتحرك البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

«الدستور» يرصد أسعار العملات المشفرة

ارتفع سعر البيتكوين، وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، بنسبة 0.56%، ليصل إلى 40,376.0 دولار.

وارتفع سعر عملة إيثريوم بنسبة 0.37% مسجلًا 3,039.35 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل بنسبة 2.00% إلى مستويات 0.77615 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو بنسبة 0.70% لتسجل 0.9550 دولار.

وصعدت عملة سونا بنسبة 0.13% إلى مستويات 101.439 دولار.

وارتفع سعر دوج كوين بنسبة 1.23% إلى مستويات 2.1581 دولار.

وانخفض سعر عملة شيبا بنسبة 0.69% إلى مستويات 0.2578 دولار.

وارتفع سعر العقود الذكية AV AX، هي العملة المشفرة في حدود 1.19%، إلى مستويات قرب 76.83 دولار .

والمفاجأة أنه كسر عن عملة Terra الرهبة السوقية بنسبة 1.39% إلى مستويات 80.6709 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

خسارة الأسبوع الماضى

وخسرت سوق العملات ما يقرب من 200 مليار دولار الأسبوع الماضي، لتهبط القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى ما يقرب من 1.85 تريليون دولار.

أسباب تعافى العملات الرقمية

واقتربت البرازيل من سن تشريع ينظم سوق العملات الرقمية المشفرة، وسيسمح القانون المقترح للرئيس البرازيلي بتحديد كيان فيدرالي مسئول عن وضع قواعد للعملات الرقمية.

كما يقترح مشروع القانون عقوبة بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لمن يرتكبون الاحتيال في توفير خدمات الأصول الافتراضية.

وبعد أن كشف «إيلون ماسك» عن عرضه شراء 100% من أسهم تويتر بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد، ارتفع سعر عملته المشفرة المفضلة- دوجكوين Dogecoin- بنسبة 2.29% خلال تعاملات أمس، لتصل إلى 0.148 دولار.