ضبط 4 أطنان سلع غذائية دون مستندات بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4.29 طن "أرز أبيض- خل طعام- سكر حر- زيت طعام") معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (3٫94 طن "أرز أبيض- مكرونة- سكر حر- زيت طعام") معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما ضُبِطَ (مالكة مخبز بلدي- بمحافظة كفرالشيخ) لتصرفها في كمية قدرها (3.05 طن دقيق بلدي مدعم) ببيعه في السوق السوداء، مستولية على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.