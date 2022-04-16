وزير الري: تأهيل ترع بأطوال 4898 كيلومترا في المحافظات

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أعمال التأهيل للترع المتعبة حققت العديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بجانب زراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٨٩٨ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٩١ كيلو مترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٩٠٩ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦٦ كيلومتر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.