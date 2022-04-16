السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نشاط الوزارات| قوافل طبية لـ«حياة كريمة» وقطارات إضافية في العيد وتحول رقمي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تشهد الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ صباح اليوم السبت، لتنفيذ خطة مشروعات قومية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، إضافة إلى متابعة الأعمال الجارية من جميع الوزراء المعنيين، والتى نستعرضها معكم في التقرير التالي:

إطلاق قوافل طبية مجانية لقرى حياة كريمة

يتابع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق ٨ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لإجراء الكشف الطبي والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية 
"نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية".

أماكن 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات اليوم الإثنين 5 أبريل | أهل مصر

وأيضا تقديم خدمات الأشعة والتحاليل، في محافظات" القليوبية - القاهرة - الفيوم - كفر الشيخ - المنوفية-أسيوط - بني سويف - الأقصر"، ضمن خطة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في القرى الأقل دخلا.

بروتوكول تعاون بين الشباب و اللجنة البارالمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مع اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى في حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وزير الرياضة يشهد توقيع اللجنة الأولمبية بروتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية

جاء توقيع بروتوكول التعاون المشترك في إطار الحرص على التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الهيئات الرياضية من أجل العمل على تطور  الرياضة المصرية وتحقيق مزيد من التقدم لها، ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية والبطولات.


تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة

فى سياق آخر، نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية بعنوان "مستقبلنا في صحة أولادنا" للأطفال من مرضى التمثيل الغدائي، وذلك بهدف رفع الوعي الغذائي الصحي لدى أولياء أمورهم، للوصول إلى جيل صحي خالِ من مسببات الإعاقة.

عناوين مراكز متابعة وعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية | الوفد

كما أعلن الدكتور خالد عطيفي المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تخصيص 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال من الأعمار المختلفة الذين يعانون من أي أمراض وراثية.

ندوة حول الاقتصاد الرقمي

كما تشهد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنطلاق فعاليات ندوة، اليوم السبت، حول سياسات التحول إلى الاقتصاد الرقمي وأمن المعلومات، في إطار خطة الدولة لتطوير العمل الخكومى ورقمنة الخدمات المتعددة لكافة الجهات والأنشطة الاقتصادية.

ما هي خصائص الاقتصاد الرقمي | فاببليس - بوابة الدفع الالكترونية

قطارات إضافية بخط الصعيد خلال فترة عيد الفطر

فى سياق آخر، أعلنت هيئة السكك الحديدية، توفير قطارات إضافية وتشغيلها خلال فترة عيد الفطر، إضافة إلى القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل وقبل نهاية شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة، أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التي يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما.

الرئيس نيوز: الحجز بالرقم القومي.. السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بخط الصعيد خلال عيد الفطر

كما يتم يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً.، والتى تصل إلى 8 قطارات.

قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

فى سياق مختلف، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينتي ملوي والفشن الجديدتين  والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وزير الإسكان يصدر 38 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ5 مدن جديدة - اليوم السابع

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

العلاج وزارة الصحة الكشف الطبى الشباب والرياضة تنظيم الأسرة الصحة والسكان وزير الشباب والرياضة ا

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