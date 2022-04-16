أثناء الحمل.. أشياء تجنبك التعب عليك اتباعها

أثناء الحمل، يتوسع رحم المرأة وتضعف عضلات البطن ويزداد الوزن في منطقة البطن، حيث ينمو الطفل في الرحم، ما يؤدي إلى ثني العمود الفقري السفلي للخلف ما يضغط على ظهر المرأة وهذا هو سبب إصابة المرأة بظهر منخفض وجع أثناء الحمل وحتى بعد الولادة أو بعد الولادة.

ولذلك نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “hellomagazine ”ما يجب فعله وما يجب تجنبه للنساء العاملات أثناء الحمل.

تخفيف الغثيان والقيئ:

يطلق عليه غثيان الصباح ولكن غثيان الحمل يمكن أن يحدث في أي وقت لتخفيف الغثيان في العمل:

- تجنبي مسببات الغثيان مثل تناول القهوة أو الأطعمة المعاد تسخينها في الميكروويف في غرفة الاستراحة قد تجعل معدتك تتقلب الآن ابتعد عن أي شيء يسبب الغثيان.

- تناول وجبات خفيفة في كثير من الأحيان، حيث أنه يمكن أن تكون البسكويت وغيرها من الأطعمة اللطيفة منقذة للحياة عندما تشعر بالغثيان.

التعامل مع التعب

قد تشعرين بالتعب لأن جسمك يعمل وقتًا إضافيًا لدعم الحمل - والراحة أثناء يوم العمل قد تكون صعبة قد يساعدك إذا نمط الحياة - الصحية.

- تناولي الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين

- النهوض والتحرك لبضع دقائق يمكن أن ينعشك

- احتفظ بزجاجة ماء على مكتبك أو في منطقة عملك واشربها طوال اليوم.

- قلل من الأنشطة

- حافظ على روتين لياقتك حيث أن النشاط البدني يمكن أن يساعد في تعزيز مستوى طاقتك

اخلد إلى الفراش مبكرًا حيث ستزيد الراحة على جانبك الأيسر من تدفق الدم لطفلك وتخفيف التورم.

الحفاظ على الراحة

مع تقدم الحمل، يمكن أن تصبح الأنشطة اليومية مثل الجلوس والوقوف غير مريحة، ويمكن أن يؤدي التحرك كل بضع ساعات أيضًا إلى تخفيف توتر العضلات والمساعدة في منع تراكم السوائل في ساقيك وقدميك جرب هذه الاستراتيجيات الأخرى أيضًا:

الجلوس: يمكن أن يؤدي استخدام كرسي قابل للتعديل مع دعم جيد لأسفل الظهر إلى تسهيل الجلوس لساعات طويلة

- الوقوف: عندما تقف لفترات طويلة من الوقت ، ضع إحدى قدميك على مسند للقدمين أو على كرسي منخفض أو صندوق.

- الانحناء والرفع: حتى عندما ترفع شيئًا خفيفًا، فإن الشكل المناسب يمكن أن يحافظ على ظهرك. اثنِ ركبتيك وليس خصرك. اجعل الحمل قريبًا من جسمك، وارفعه بساقيك - وليس ظهرك

السيطرة على التوتر

الضغط في العمل يمكن أن يستنزف الطاقة التي تحتاجها لرعاية نفسك وطفلك لتقليل الضغط في مكان العمل:

قم بإعداد قوائم مهام يومية وحدد أولويات مهامك. ضع في اعتبارك ما يمكنك تفويضه لشخص آخر - أو إزالته.

- شارك مشاعر الإحباط مع زميل عمل داعم أو صديق أو أحد أفراد أسرته.

- مارس أساليب الاسترخاء، مثل التنفس ببطء أو تخيل نفسك في مكان هادئ جربي دروس اليوجا السابقة للولادة، طالما أن مقدم الرعاية الصحية يقترح ذلك.