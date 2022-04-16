السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: 975 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 43 مليونًا و40 ألفًا و947 إصابة بالفيروس.

وسجلت الهند أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 521 ألفًا و747 حالة وفاة، واستقر عدد حالات الإصابة النشطة عند 11 ألفًا و366 حالة.

وتم تسجيل 796 حالة تعافي من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 42 مليونًا و 507 آلاف و834 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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