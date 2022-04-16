ظهر فى مسلسل «دايمًا عامر».. أبرز المعلومات عن كتاب «كن الشخص الذى يجعلك سعيدا»

منذ أكثر من حلقتين في مسلسل "دايمًا عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022، ظهر كتاب "كن الشخص الذي يجعلك سعيدا"، في أكثر من مشهد في يد الفنانة سماء إبراهيم، والتي تجسد شخصية "ميس همت" مدرسة اللغة الإنجليزية.



كن الشخص الذي يجعلك سعيدا

الكتاب من تأليف إيناس سمير، من عنوانه يتحدث عن السعادة بشكل عام، وعن كون الإنسان هو ‏المسبب لسعادته بشكل خاص.

الكتاب يتحدث باستفاضة وعمق عن مفهوم السعادة، ‏ويناقش جميع جوانبها بشكل علمي وأدبي، ويغير الكثير من المصطلحات والمفاهيم ‏التي في أغلب عقولنا عن معنى “السعادة”، كمغ يركز بشكل مباشر عن أهمية ‏الروتين في حياة الإنسان، ويربط بكل براعة كيفية تحقيق السعادة الحقيقية بهذا ‏الروتين اليومي.



وأهم ما يميز الكِتاب، أنه يتناول القضايا والمفاهيم الخاطئة عن “السعادة”، ثم ‏يقوم بمعالجة هذه الأفكار والقضايا، ويأخذ بيدك بلطف إلى بر الأمان بعد إعطاءك ‏جرعة مكثفة عن السعادة وكل ما يدور حولها.



الكتاب بكل بساطة يوضح معنى “السعادة” الحقيقية ويتناول هذه الفكرة من عدة جوانب، ويتحدث ‏أيضاً عن عقول المجتمع وطريقة تفكيرهم تجاه “السعادة” وكيف يبذلون جهداً ‏زائفاً للحصول عليها.

دايمًا عامر

يركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.