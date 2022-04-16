بعد غناءه بالإنجليزية والعربية.. الطفل مهند عماد يخطف الأنظار فى «دايمًا عامر»

ظهر الطفل مهند عماد، الملقب بـ"سفير الطفولة" الذي يظهر ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر"، كأحد طلاب الدمج في مدرسة رؤية، اليوم في الحلقة الـ١٤ من المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، وهو يغني اغنيتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية.



وظهر الطفل مهند عماد على المسرح الخاص بالمسابقة الفنية المقامة في مدينة الغردقة ممثلًا لمدرسة رؤية الدولية في الحلقة 14، وذلك بدعم من عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة ويجسد دوره مصطفى شعبان.



ونجح مهند، في أداءه الأغنية العربية والإنجليزية بقوة، وحاز على تصفيق قوي من الحضور، بعد غنائه في المسابقة الدولية الفنية، ليخطف الأنظار.

وعبر عامر عبدالرازق عن سعادته لنجاح مهند، وقام باحتضانه، واحتضنته ميس زهرة، مديرة المدرسة وجسدت دورها الفنانة لبلبة، معبرة عن فرحتها لنجاحه، وكذلك مستر أبوالوفا الذي يلعب دوره الفنان عمرو الجليل، مدير المدرسة.

وقالت ميس زهرة قنديل، والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة موجهة حديثها لمستر عامر عبدالرازق: "شكرًا أنك اصريت على إحضار مهند إلى المسابقة واقتناعك بموهبته الفنية، رغم اعتراضي على مشاركته".



مسلسل دايما عامر



يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.



كما يتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.