الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد يعزيان رئيس جنوب أفريقيا

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه".

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية العزاء وقال فيها: "بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

وتسببت الفيضانات في إقليم كوازولو ناتال شرقي جنوب إفريقيا، بمقتل 341 شخصا، بالإضافة إلى انهيار في المنازل وتدمير للطرق وتشريد المئات من العوائل.