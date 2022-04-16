«المصالحة الروسى»: الدفاعات السورية أسقطت واحدا من صاروخين إسرائيليين

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط صاروخا واحدا من الصاروخين الموجهين اللذين أطلقهما الطيران الإسرائيلي على دمشق يوم الخميس.

و قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له إن "مقاتلتين تكتيكيتين للقوات الجوية الإسرائيلية من نوع "إف-16" قامتا بين الساعة 23:03 و23:10 يوم 14 أبريل، انطلاقا من أجواء الجولان، بتوجيه ضربة بصاروخين موجهين على مواقع في ريف دمشق".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت صاروخا واحدا بنظام "بوك إم 2 أيه" الصاروخي الروسي الصنع.

و أكد أن الضربة أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودع، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف العسكريين السوريين والروس.