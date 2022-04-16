السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الإيسيسكو» تشارك فى اجتماع للجنة المغربية للتربية والعلوم والثقافة

الإيسيسكو
الإيسيسكو

أشاد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، بالتعاون المشترك الذي يجمع المنظمة منذ إنشائها باللجنة المغربية للتربية والعلوم والثقافة، وأثمر عن تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركته، في اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للجنة المغربية للتربية والعلوم والثقافة، التي انعقدت، اليوم  بمقر المكتبة الوطنية المغربية في الرباط، برئاسة الدكتور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة.

ودعا المدير العام للمنظمة، الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المغربية إلى إدماج أنشطتها ومبادراتها الثقافية ضمن احتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، التي تندرج في إطار برنامج "الإيسيسكو" لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، حيث تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة في مدينة الرباط وغيرها من المدن المغربية؛ لإبراز المكانة الحضارية التي تتمتع بها عاصمة الأنوار، وما تزخر به من موروث تقافي مادي وغير مادي.

تعاون تعليم المغرب المجتمع المدنى وزارات الجمعية العامة العالم الإسلامي

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