السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد رحيم يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الدعوى القضائية ضد أحد البنوك

محمد رحيم
محمد رحيم

كشف الملحن والموسيقار محمد رحيم كواليس مقاضاته ملحني الأغنية الدعائية لأحد البنوك، بعد اكتشافه سرقة لحن الأغنية من لحن خاص به يعود لعام 2006 للمطرب شاب مامي والنجمة اللبنانية إليسا.

وقال «رحيم» في تصريح لـ«الدستور»، إن الأغنية الخاصة بالإعلان الدعائي عمل عليها اثنان من الملحنين وعندما استمع للأغنية أثناء مشاهدة التلفاز الأيام الماضية اكتشف أن اللحن الخاص بها مأخوذ من لحن إحدى أغنياته وتعود لعام 2006.

وأضاف أنه حاول التواصل مع ملحني الأغنية الأيام الماضية ولكن وجد منهم عدم اهتمام بالموضوع، كما تواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين من أجل السؤال عن وجود تنازل عن لحن الأغنية لصناع الإعلان، مشيرًا إلى أنهم أجابوه بعدم وجود أي شخص تواصل معهم بشأن هذا الأمر.

وتابع أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ملحني الأغنية مشيرًا إلى أن الأوراق سوف تقدم للجهة المختصة في التحقيق يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن اللحن المسروق قدم من قبل في عام 2006 مرتين الأولى كانت مع المطرب الشاب مامي والنجمة اللبنانية إليسا، ثم تم إعادته مرة أخرى برفقة الشاب مامي والمطربة العالمية زاهو.

واستكمل أنه يملك كود ورقم ايداع دولي للحن الأغنية الأصلية، مؤكدا أنه ليس من آداب المهنة أن يقوم ملحن آخر باستخدام لحن زميل له دون الرجوع إليه، مشيرًا إلى أن ملحن الأغنية الدعائية لأحد البنوك، أثناء التنازل عنه في المصنفات والرقابة الفنية لم يمض بنفسه على التنازل بالنسبة لشخص آخر، لأنه يعلم أن اللحن مسروق وخشى من وقوع اي إجراء قانوني ضده.

جدير بالذكر أن الإعلان الدعائي قدم أغنيته عدد من المطربين على رأسهم الكينج محمد منير، والشاب خالد، وأمير عيد، ومروان موسى.

محمد رحيم يتهم صناع إعلان منير والشاب خالد بسرقة ألحانه

 

وكان محمد رحيم نشر أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يتهم فيه صناع الإعلان الدعائي بسرقة اللحن وتضمن المنشور مقطعا من الإعلان ومقطعا من اللحن الأصلي الخاص به.

المحلن محمد رحيم المحلن والموسيقار الكبير محمد رحيم شاب مامي النجمة اللبنانية إليسا إعلان بنك القاهرة

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