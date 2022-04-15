محمد رحيم يتهم صناع إعلان منير والشاب خالد بسرقة ألحانه

اتهم الملحن والموسيقار محمد رحيم صناع الإعلان الدعائي لإحدى البنوك والذي قدمه عدد من المطربين على رأسهم الكينج محمد منير، والشاب خالد والمعروض على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان الجاري بسرقة اللحن الخاصة به من إحدى الأغنيات الخاصة به والتي تعاون فيها مع المطرب شاب مامي في عام 2006.

ونشر محمد رحيم مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن مقطع من الإعلان ومقطع من اللحن الأصلي الخاص به وعلق عليه قائلا: “ وكالعاده وزي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات والمسلسلات بدون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر والمرادي الضرر كبير جدا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية إعلان”.

وأضاف: “الإعلان واللى بيغنيه قطبين كبيرين من أقطاب الأغنية العربية الفنان محمد منير والشاب خالد والغريبة أن النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن خلا القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جملة اللحن اللى كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له (الشاب مامي) منذ سنة 2007 يعني من 15 سنة بدون الرجوع ليا ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الأغنية الأصلية الله يرحمه وإزاي أنتوا مستخفين بالقضاء والقوانين كده”.

وتابع: “إزاي أنتوا ناس مجردين من المهنية ومش بتحترموا ولا الجمهور ولا الزملاء؟؟ وإزاي أنتوا بتسرقوا الأعمال في وضح النهار ليستفيد بنك من بنوك الدولة مستخفين بحكومة نفس الدولة وكأنكوا واثقين ’ن مفيش حد هيعملكوا حاجة ولا حد هيعاقب اللى سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق أيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها”.

وتابع: “كنتوا هتخسروا أيه لما تفهموا بتوع بنك القاهرة أن أنتوا مستعملين ألحان من ناس مختلفة والألحان دي ليها أصحاب وكنتوا تواصلتوا بشكل محترف ومحترم علشان تحصل على تصريح قانوني باستعمال اللحن وتعفي نفسك من السرقة يا فنان ويا جهة الإنتاج وتعفي إدارة البنك من تهمة التعدي على أعمال الناس بالعكس كان هيبقى سلوك محترم واحترافي وأخلاقي!! ”.

وأستكمل: “بس أنا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ثم في القضاء المصري أنه هيرجعلي حقي وحق الشاعر المرحوم عبد العزيز عمار اللى بجد أولاده أولى بفلوس أبوهم اللى شوهتوا وحرفتوا كلمات أغنيته بعد ما رحل من 10سنين وزي ما أولاد كل حد فينا أولى بمجهود أبائهم اللى اجتهدوا وتعبوا علشان يعملوا أعمال ناجحة لسه بيتنحت فيها لحد النهاردة من أنصاف وأرباع الموهوبين والمشكلة الأكبر ان الملكية الفكريه دي بتشارك في الدخل القومي في كل بلاد العالم وبتؤثر في اقصاديات الدول وكل العالم يعلم أهمية القوى الناعمة المصرية في شتى المجالات لكن للأسف فيه ناس لسه عايشة على سياسة القتل المعنوي والمادي للفنان والمبدع المصري حيا وميتا".

واختتم المنشور قائلا: "بعدين لما بتعملوا كده في أعمالي وأنا عضو محترف في جمعية SACEM الفرنسية ومعايا شهادة الاحتراف الدولية وعضو عامل في جمعية ساسيرو المصرية للمؤلفين والملحنين وعضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأعمالى واضحة واسمي معروف الحمد لله ومسيرتي 25 سنة أومال تعملوا ايه في الملحن والشاعر اللى لسه بيبتدي وبيقول يارب أكرمني".