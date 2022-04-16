السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نحس 15 أبريل.. من غرق تيتانيك لاغتيال أبراهام لينكولن

غرق تيتانيك
غرق تيتانيك

يعد 15 أبريل على مدار العقود الماضية، يوما تاريخيا مليئا بالأحداث العامة على مر السنين، فقد أغرق اليوم العالم بالدموع والأحداث الكارثية.

وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز وأهم الأحداث التاريخية ليوم 15 أبريل.

 

حريق كاتدرائية نوتردام دي باري 

 

واندلع حريق خطير في مساحة سطح مبنى كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس يوم 15 أبريل 2019، واجتاحت النيران الجزء العلوي من الكاتدرائية بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت.

 ووصفت عمدة باريس آن هيدالجو في حينها الحادث بأنه حريق «رهيب».

 وأخليت جزيرة المدينة التي تقع بها الكاتدرائية، كما وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية، وقد بدأ الحريق من وسط سقف الكاتدرائية متجها إلى قاعدتها، وانهار كل البرج وسقف الكاتدرائية المكونان من الخشب. 

كما ألحقت النيران أضرارًا بالغة بمحتوى الكاتدرائية، خاصة منطقة الجدران العليا ونوافذ الكنيسة، كما أتت النيران على العديد من الأعمال الفنية، وكان وجود تحصين حجري في المنطقة أسفل السقف ساعد في التقليل من انتشار النيران إلى باطن الكاتدرائية، ومما ساهم فى إنقاذ باقي المبنى وتقليل التلف. 

 

وفاة الرئيس أبراهام لينكولن 


ذهب أبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، لمشاهدة فيلم إنريكي" في ١٤ أبريل 1865 في مسرح فورد. 

وقد أطلق عليه الممثل المسرحي جون ويلكس بوث النار في رأسه وانطلق على المسرح من الشرفة، حيث كان لينكولن جالسًا.

تم نقل لينكولن إلى منزل بيترسن عبر الشارع وتوفي في اليوم التالي 15 أبريل.

غرق تيتانيك في رحلتها الافتتاحية عبر البحر

 

غرقت آر إم إس تيتانيك في الصباح الباكر من يوم 15 أبريل 1912 في شمال المحيط الأطلسي، بعد أربعة أيام من بداية رحلتها الأولى من ساوثهامپتون إلى مدينة نيويورك. 

وكانت أكبر سفينة ركاب في ذلك الوقت، كان على متنها نحو 2224 شخصا عندما اصطدمت بجبل جليدي  وهو ما أدى إلى موت أكثر من 1500 شخص، مما جعلها واحدة من أكبر الكوارث البحرية المميتة وقت السِلم في التاريخ.

ابريل شهر نحس بناء كاتدرائية العذراء تيتيانك كولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف