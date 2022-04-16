نحس 15 أبريل.. من غرق تيتانيك لاغتيال أبراهام لينكولن

يعد 15 أبريل على مدار العقود الماضية، يوما تاريخيا مليئا بالأحداث العامة على مر السنين، فقد أغرق اليوم العالم بالدموع والأحداث الكارثية.

وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز وأهم الأحداث التاريخية ليوم 15 أبريل.

حريق كاتدرائية نوتردام دي باري

واندلع حريق خطير في مساحة سطح مبنى كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس يوم 15 أبريل 2019، واجتاحت النيران الجزء العلوي من الكاتدرائية بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت.

ووصفت عمدة باريس آن هيدالجو في حينها الحادث بأنه حريق «رهيب».

وأخليت جزيرة المدينة التي تقع بها الكاتدرائية، كما وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية، وقد بدأ الحريق من وسط سقف الكاتدرائية متجها إلى قاعدتها، وانهار كل البرج وسقف الكاتدرائية المكونان من الخشب.

كما ألحقت النيران أضرارًا بالغة بمحتوى الكاتدرائية، خاصة منطقة الجدران العليا ونوافذ الكنيسة، كما أتت النيران على العديد من الأعمال الفنية، وكان وجود تحصين حجري في المنطقة أسفل السقف ساعد في التقليل من انتشار النيران إلى باطن الكاتدرائية، ومما ساهم فى إنقاذ باقي المبنى وتقليل التلف.

وفاة الرئيس أبراهام لينكولن



ذهب أبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، لمشاهدة فيلم إنريكي" في ١٤ أبريل 1865 في مسرح فورد.

وقد أطلق عليه الممثل المسرحي جون ويلكس بوث النار في رأسه وانطلق على المسرح من الشرفة، حيث كان لينكولن جالسًا.

تم نقل لينكولن إلى منزل بيترسن عبر الشارع وتوفي في اليوم التالي 15 أبريل.

غرق تيتانيك في رحلتها الافتتاحية عبر البحر

غرقت آر إم إس تيتانيك في الصباح الباكر من يوم 15 أبريل 1912 في شمال المحيط الأطلسي، بعد أربعة أيام من بداية رحلتها الأولى من ساوثهامپتون إلى مدينة نيويورك.

وكانت أكبر سفينة ركاب في ذلك الوقت، كان على متنها نحو 2224 شخصا عندما اصطدمت بجبل جليدي وهو ما أدى إلى موت أكثر من 1500 شخص، مما جعلها واحدة من أكبر الكوارث البحرية المميتة وقت السِلم في التاريخ.