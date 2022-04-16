السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحمد رمزى يبدع فى رسم المشاهير بطريقة «فيكتور أرت» (صور)

أحمد رمزي
أحمد رمزي

بأنامل ذهبية أبدع "أحمد رمزي" في رسم لوحات فنية رائعة، فلم تمنعه صعوبات الحياة واستهزاء البعض علي لوحاته الفنية في بداياته من استكمال حلمه، فمهاراته وقدرته على التخيل والإبداع جعلته فنان صغير يبدع في رسم الفنانين والمشاهير.

أحمد رمزي.. عامين لإتقان رسم "فيكتور أرت"

"أحمد رمزي" شاب في العقد الأول من العمر يعيش بمحافظة الإسكندرية، احترف رسم "فيكتور أرت" والذي يعد من أحدث أنظمة الرسم، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة.

270317436_328673389112119_8666704662923220077_n

 بدأ "رمزي" منذ حوالي عامين ونصف وواجه في بداية مشواره الفني انتقادات كثير من أصدقائه بسبب عدم وجود مدرب.

249296482_1299803917118936_6094315966634452210_n

واستغل "رمزي" فترة الحجر الصحي الذي ألزم الأهالي اعتكاف منازلهم ليشاهد العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي" يوتيوب"، حتى أتقن رسم" فيكتور أرت". 

أحمد رمزي: البيج رامي نشر رسوماتي علي صفحته الشخصية  

صعوبات كثيرة واجهت " رمزي" خلال اتقان رسوماته الفنية؛ وذلك بسبب عدم امتلاكه جهاز كمبيوتر للعمل عليه، وكان يستخدم جهاز والده لتطوير مهاراته، لكن إصراره على النجاح جعله يتقن ذلك الفن وينفذ أكثر من 50 لوحة فنيه للعديد من الفنانين والمشاهير خلال عام واحد.

273756502_457423312750720_1807158341359004348_n

 

ومن أبرز رسوماته لوحة  لـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب" مستر أولمبيا"، وقام بيج رامي بنشر اللوحة علي صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

264012738_365813938647977_6049873420257064153_n

 

 كما قام بتنفيذ العديد من اللوحات، وكان أبرزها لوحه للفنان أحمد زكي، والمغني حمزة نمرة، واللاعب محمد صلاح.

253356375_1133120447473688_9203382785974280943_n
263029200_5059313217426578_2321690787841716120_n

ويحلم الرسام أحمد رمزي بدخول موسوعة جينيس، كما يحلم بإقامة معرض خاص به  لعرض لوحاته بها، موجهًا الشكر إلى والده على الدعم الدائم له في بداية مشواره الفني.

254471205_1077910123012899_4499473313719737828_n
رمزي لوحات رسم الفنانين والمشاهير فيكتور أرت

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

عمرو زكى يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف