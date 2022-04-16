أحمد رمزى يبدع فى رسم المشاهير بطريقة «فيكتور أرت» (صور)

بأنامل ذهبية أبدع "أحمد رمزي" في رسم لوحات فنية رائعة، فلم تمنعه صعوبات الحياة واستهزاء البعض علي لوحاته الفنية في بداياته من استكمال حلمه، فمهاراته وقدرته على التخيل والإبداع جعلته فنان صغير يبدع في رسم الفنانين والمشاهير.

أحمد رمزي.. عامين لإتقان رسم "فيكتور أرت"

"أحمد رمزي" شاب في العقد الأول من العمر يعيش بمحافظة الإسكندرية، احترف رسم "فيكتور أرت" والذي يعد من أحدث أنظمة الرسم، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة.

بدأ "رمزي" منذ حوالي عامين ونصف وواجه في بداية مشواره الفني انتقادات كثير من أصدقائه بسبب عدم وجود مدرب.

واستغل "رمزي" فترة الحجر الصحي الذي ألزم الأهالي اعتكاف منازلهم ليشاهد العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي" يوتيوب"، حتى أتقن رسم" فيكتور أرت".

أحمد رمزي: البيج رامي نشر رسوماتي علي صفحته الشخصية

صعوبات كثيرة واجهت " رمزي" خلال اتقان رسوماته الفنية؛ وذلك بسبب عدم امتلاكه جهاز كمبيوتر للعمل عليه، وكان يستخدم جهاز والده لتطوير مهاراته، لكن إصراره على النجاح جعله يتقن ذلك الفن وينفذ أكثر من 50 لوحة فنيه للعديد من الفنانين والمشاهير خلال عام واحد.

ومن أبرز رسوماته لوحة لـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب" مستر أولمبيا"، وقام بيج رامي بنشر اللوحة علي صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

كما قام بتنفيذ العديد من اللوحات، وكان أبرزها لوحه للفنان أحمد زكي، والمغني حمزة نمرة، واللاعب محمد صلاح.

ويحلم الرسام أحمد رمزي بدخول موسوعة جينيس، كما يحلم بإقامة معرض خاص به لعرض لوحاته بها، موجهًا الشكر إلى والده على الدعم الدائم له في بداية مشواره الفني.