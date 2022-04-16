السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى رابع أيامه.. تفاصيل نشاط الطفل فى معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

كشفت الدكتورة والكاتبة إيمان سند، المشرف على نشاط الطفل في معرض فيصل للكتاب فى دورته العاشرة، إن دور النشر المشاركة 33 بما فيها قطاعات الوزارة، وأنه فيما يتعلق بالنشاط المقدم للأطفال أكدت على أن الأقبال متزايد على الورش المقدمة لهم، إضافة الى ما يعرض من الفاعليات الخاصة بالمسرح، وركن خاص بنظارات V R ثلاثية الأبعاد، لعرض قصص الأطفال، ويتم تقديم قصة «الهدهد يمتلك تاجا» للكاتب عبد التواب يوسف من خلال هذه التقنية

وفيما يتعلق بمعدلات إقبال الزوار لمعرض فيصل للكتاب فى دورته العاشرة، أكدت المشرفة على نشاط الطفل فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الإقبال بالآلاف فى هذه الدورة التى ينتظرها أهالى محافظة الجيزة من العام إلى العام.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، افتتحت معرض فيصل للكتاب يوم الثلاثاء الماضى، والذى أكدت على أنه بات عيدًا سنويًا لأهالى محافظة الجيزة، يجسّد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.

واستقبلت فرق الأطفال وزيرة الثقافة لدى افتتاحها معرض فيصل للكتاب بأغانٍ من التراث الشعبى وعروض التنورة، كما حرص العارضون على التقاط صور السيلفى مع الوزيرة، في الوقت الذى تفقدت فيه الدكتورة إيناس عبدالدايم أجنحة العارضين المشاركين فى معرض فيصل الرمضانى للكتاب.

يشار إلى أن المعرض يقام بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة.

كما يضم المعرض جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذى يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه، ومختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة.

معرض فيصل للكتاب أسرة الأديب الراحل عبد التواب يوسف إيمان سسند قصص الاطفال الهدهد يمتلك تاجا

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