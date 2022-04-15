«مبنعرفش نفرح لوحدنا».. «تأهيل المعاقين» بالسويس يعد مائدة إفطار بحضور رجال الدين (فيديو)

نظم مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس، إفطارا جماعيًا، ضم عدد من ذوي الهمم وأسرهم، بحضور ممثلين للأزهر والأوقاف والكنيسة.

وبدأ أعضاء المركز الإعداد لاستقبال الضيوف منذ صباح اليوم، ووضعوا موائد الإفطار بفناء المركز، أمام منصة خصصها المنظمون لضيوف الشرف.

وحرص الضيوف على تناول وجبة الإفطار وسط أبنائهم وإخوتهم من ذوي الإعاقات المختلفة.

وبدأ متطوعو ومتطوعات المركز توزيع التمر وزجاجات المياه قبل دقائق من أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

وعقب تناول الإفطار أم الشيخ محمد العطار الحضور من ذوي الإعاقة وأسرهم والمدعوين لأداء صلاة المغرب.

ووجه رجال الدين عددا من النصائح خلال كلمتهم للحضور، والتي لاقت ترحيبا واهتمام الحاضرين، ثم بدأت فقرات الاحتفال التي تنوعت بين الأغاني الدينية والتواشيح.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس مهندس عادل الدكروني، إنهم حرصوا على دعوة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لما يحظى به رجال الدين من حب واحترام ذوي الهمم، مضيفا: “احنا مبنعرفش نفرح لوحدنا”.

وأوضح الدكروني أن المركز يحتوي على مطبخ يعد وجبات إفطار بشكل يومي ويوزعها على المستحقين، مشيرا إلى أن أبناء المركز من المعاقين هم من يعدوا الطعام يوميا.

واختتم رئيس مجلس إدارة المركز كلمته بتوجيه الشكر لكل من حرص على حضور الفعالية التي أقيمت تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي منى الشبراوي.

وحضر الإفطار كل من الشيخ محمد العطار نائبا عن الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والشيخ أحمد مختار نائبا عن الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس والقمص إبرام فهمي ممثلا عن الكنيسة.