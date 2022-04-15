الاختيار 3 الحلقة 14.. محمود البزاوي يذكر اسم مدينته الأصلية المحلة الكبرى: «هتنفصل»

كشف مسلسل الاختيار 3 في حلقته الـ14 حديث المواطنين في الشارع المصري عن انتقادهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان من بين هؤلاء الأشخاص الفنان محمود البزاوي.

وقال «البزاوي»: «المحلة هتعلن انفصالها»، تعبيرًا عن رفض بعض المناطق والأحياء بالكامل لسياسات الجماعة الإرهابية.

والجدير بالذكر أن الفنان محمود البزاوي نشأ بمدينة المحلة الكبرى، وكثيرًا ما يذكرها بأعماله الفنية اعتزازًا بها.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، تقريرا يكشف تورط مكتب الإرشاد في إطلاق شائعات تتضمن إهانة للجيش المصري إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.



ويذهب السيسي بصفته وزير الدفاع، ويلتقي المعزول مرسي (صبري فواز) ويحذره من الإساءة لجيش مصر، قائلا: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء



مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.