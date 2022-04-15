تحرير 22 محضرا بسبب مخالفات بمحطات وقود في دمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها منذ صباح اليوم الجمعة، والتى استهدفت المرور على محطات الوقود بنطاق المحافظة للوقوف على الأرصدة المتوفرة من أنواع البنزين.

تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، وفى هذا السياق، وخلال المرور، تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم الالتزام بها وكذلك عدم إمساك سجلات 21 بترول للقيد بها، حيث تم تحرير 22 محضرا تجاه تلك المخالفات.



‏أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد اى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين بمعدل 25 قرشا فقط، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها بشن حملات مشتركة بالتعاون بين إدارة المرور والمواقف للمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشددت على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

و أوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود اى مشكلات تتعلق بالزيادة وذلك من التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة 057/2264121.



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ماتم تنفيذه خلال حملة "المدينة الآمنة" فى أول أيام انطلاقها بمدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو و الروضة، للانتهاء من تطعيم المواطنين الذين تأتى أعمارهم فيما فوق 12عاما بلقاح فيروس كورونا، حيث تستهدف الحملة استكمال الجهود للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، وفقًا لرؤية الدولة للتصدى للجائحة.