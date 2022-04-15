الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مقدم برنامج «كريزى تاكسى»

مقدم برنامج كريزي
مقدم برنامج كريزي تاكسي

تحفظ قسم شرطة العجوزة، على مقدم برنامج "كريزي تاكسي" إبراهيم السمان، والطاقم برفقته بعد ورود بلاغ حول اختطاف مواطن في تاكسي من شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا أفاد بخطف مواطن من شارع جامعة الدول العربية داخل سيارة تاكسي، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة برنامج ترفيهي شهير، يقوم فيها الأشخاص باختلاق واقعة خطف على سبيل الترفيه، وتبين أنه برنامج المقالب "كريزي تاكسي".

وتم التحفظ على مقدم البرنامج وعدد من العاملين برفقته وتباشر الأجهزة الأمنية التحريات حول تراخيص التصوير والبرنامج والسيارة المستخدمة فيه.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

قسم شرطة العجوزة مقدم برنامج مقالب شهير الطاقم برفقته مواطن في تاكسي اختطاف

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