الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس التعاون الخليجى يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر اليوم الجمعة، والذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصليًا واعتقال المئات؛ الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا، ويعد تصرفًا مرفوضًا وتصعيدًا خطيرًا.


وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

الرياض اقتحام المسجد الأقصى التعاون الخليجي السعودية

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