الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر ترحب بتنصيب أعضاء البرلمان الصومالى

البرلمان الصومالي
البرلمان الصومالي

أعلنت الجزائر، عن ترحيبها بأداء الأعضاء المنتخبين حديثًا في غرفتي البرلمان الصومالي اليمين، أمس الخميس، معربة عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية وأن تتكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال.
كما أدانت الجزائر بشدة - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة- الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس أيضًا بالقرب من مكان البرلمان، مضيفة: تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي مع استمرار ظاهرة الإرهاب، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال، وكذلك التطور الواعد الذي تقع مسئولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل.
وبحسب الخارجية الجزائرية، يمثل تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد بداية لمرحلة جديدة وهامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد، ويفتح آفاقًا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية، من خلال التفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، وهو الأمر الذي يعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التطور الإيجابي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصومال والمجتمع الدولي، لا سيما أنه يأتي بعد أكثر من عام من الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من فعل الجماعة الإرهابية "الشباب".

الجزائر الصومال البرلمان الصومالى الهجوم الإرهابي

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