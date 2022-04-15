الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي 6 الحلقة 14| العترة ابن الكبير يتعرض للتنمر من جليلة الشريرة

العترة
العترة

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بمرض العترة ابن الكبير، الذي يلعب دوره الفنان الشاب مصطفى غريب، وهو ما تسبب في غيابه من المدرسة عدة أيام، وفحصه الدكتور ربيع "بيومي فؤاد"، لكن اكتشف الكبير أنه يتمارض لغرض التهرب من الذهاب لمدرسته.

وحاول الكبير معرفة السبب واتضح أنه يتعرض للتنمر من زميلة له اسما “جليلة” بسبب كبر حجمه على خلاف زملائه، بألفاظ من قبيل "يا طويل يا أهبل.. يا بغل" حتى كره الذهاب للمدرسة، لذا رافقه الكبير حتى يحل له المشكلة.

وحاول الكبير أوي أن يشارك ابنه العترة في مسرحية "الجميلة والوحش"، وقد وافق مخرج المسرحية بسبب كبر حجمه المفاجئ وتوافقه مع لعنة السحر التي أصابت الوحش في الرواية الأصلية.

الجدير بالذكر أن في ثاني حلقات مسلسل "الكبير أوي 6" بعدما تحول ابنه "العترة" إلى شاب كبير بفعل مشروب من اختراع "الدكتور ربيع".

وجسد دور "العترة" الشاب الممثل مصطفى غريب، لينضم إلى مجموعة الوجوه الجديدة المنضمة لـ "الكبير أوي 6".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11.

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

المسلسل مسلسل الكبير أوي 6 أحمد مكى العترة الكبير أوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

أسعار الذهب والسبائك والذهب المستعمل خلال يوم الجمعة 15 أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟