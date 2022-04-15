الكبير أوي 6 الحلقة 14| العترة ابن الكبير يتعرض للتنمر من جليلة الشريرة

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بمرض العترة ابن الكبير، الذي يلعب دوره الفنان الشاب مصطفى غريب، وهو ما تسبب في غيابه من المدرسة عدة أيام، وفحصه الدكتور ربيع "بيومي فؤاد"، لكن اكتشف الكبير أنه يتمارض لغرض التهرب من الذهاب لمدرسته.

وحاول الكبير معرفة السبب واتضح أنه يتعرض للتنمر من زميلة له اسما “جليلة” بسبب كبر حجمه على خلاف زملائه، بألفاظ من قبيل "يا طويل يا أهبل.. يا بغل" حتى كره الذهاب للمدرسة، لذا رافقه الكبير حتى يحل له المشكلة.

وحاول الكبير أوي أن يشارك ابنه العترة في مسرحية "الجميلة والوحش"، وقد وافق مخرج المسرحية بسبب كبر حجمه المفاجئ وتوافقه مع لعنة السحر التي أصابت الوحش في الرواية الأصلية.

الجدير بالذكر أن في ثاني حلقات مسلسل "الكبير أوي 6" بعدما تحول ابنه "العترة" إلى شاب كبير بفعل مشروب من اختراع "الدكتور ربيع".

وجسد دور "العترة" الشاب الممثل مصطفى غريب، لينضم إلى مجموعة الوجوه الجديدة المنضمة لـ "الكبير أوي 6".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11.

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.