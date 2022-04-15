إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالغردقة

أصيب 4 أشخاص، عصر اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأحياء شمال مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأحياء شمال مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات اللازمة، وإزالة آثار الحادث من الطريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.