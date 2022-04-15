الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس تونس يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في إطار الحوار الوطني.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن قطاع الفلاحة والصيد البحري في مقدمة القطاعات التي من شأنها تحقيق خلاص الإقتصاد الوطني، وذلك بحسب بيان الرئاسة التونسية.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى معاناة الفلاحين، والعاملات الفلاحيات على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد.

وتناول اللقاء، أيضا، قضايا تتعلق بالفلاحة والصيد البحري على وجه العموم، وتتصل كذلك بمسالك التوزيع لأن الفلاح بدوره ضحية للمضاربة إلى جانب المستهلك.

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الاستشارة الالكترونية قطاع الفلاحة الاقتصاد الوطني الرئاسة التونسية

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وائل لطفي

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