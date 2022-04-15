إصابة 6 في حادث تصادم سيارتين على طريق المرصد بـ 15 مايو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بجوار سجن مايو على طريق المرصد بمنطقة 15 مايو، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق المرصد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى وميكروباص أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.