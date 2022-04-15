«مطاحن شمال القاهرة» تستهدف تحقيق مبيعات بـ 600 مليون جنيه خلال العام

تحقيق مبيعات العام الماضي بقيمة 450 مليون جنيه ، و مستهدف العام الجاري الوصول إلي 600 مليون جنيه

نجحت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إبرام صفقات تصديرية تم توقيعها في شهري نوفمبر وديسمبر 2021 لمنتجات الشركة من دقيق ومكرونة وسميد وبقسماط بقيمة 250 ألف دولار لكل من السودان وأوغندا وليبيا.

وقال الدكتور أحمد العيسوي الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يتم حاليا إبرام صفقات جديدة لكل من السودان وأوغندا ولبنان، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كان لها دور كبير في تراجع حجم صادرات الشركة لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، ويتم حاليا استعادة عمليات التصدير مرة أخرى.

وأضاف العيسوي أنه تم تحقيق مبيعات العام الماضي بقيمة 450 مليون جنيه، ومستهدف العام الجاري الوصول إلى 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تقدر بنحو 150 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

ولفت العيسوي إلى أن معدلات طحن القمح بالشركة تراجعت من 2300 طن يومي إلى 1200 طن يومي، وذلك بعد تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم التمويني والخبز المدعم، موضحا أنه مستهدف استلام 180 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري.

يشار إلى أنه مستهدف استلام نحو 6 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح المحلي والذي بدأ في 1 ابريل الجاري وينتهي في 31 أغسطس القادم.

وأوضح العيسوي أن الشركة لديها سعات تخزينية تصل إلى 232 ألف طن، وهي تتنوع ما بين صوامع وبناكر، حيث توجد صومعة العاشر من رمضان سعة 60 ألف طن وصومعة مسطرد سعة 30 ألف طن وصومعة المطرية سعة 10 آلاف طن، وصومعة في منطقة شبرا الخيمة سعة 6 آلاف طن.

وتابع العيسوي أنه يوجد أيضا بناكر تخزين، وهي بنكر العاشر بسعة 60 ألف طن، وبنكر مدينة السلام بسعة 12 ألف طن، و2 بنكر في مطحن الهدي بسعة تخزينية 27 ألف طن لكل بنكر، مشيرا إلى أن البنكر هو مكان واسع محاط بكل الجهات وله فتحات تهوية.

وقال العيسوي إن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة يتبعها 11 مطحنا، ومصنع مكرونة، ومركز تعبئة دقيق ومنتجات ملحقة من سميد وبسبوسة وبقسماط ناعم، مشيرا إلى أن مركز التعبئة يقوم بإنتاج 130 طن دقيق يومي.

وأضاف العيسوي أنه يتم طرح منتجات الشركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظات الجمهورية، إضافة إلي نحو 26 منفذ تابع للشركة يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 إلى 25٪.

ولفت العيسوي إلى أنه مستهدف العام الجاري إنتاج نحو 25 طن كحك وبسكويت وبيتي فور خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بزيادة 8 أطنان عن ما تم إنتاجه خلال عيد الفطر الماضي، كاشفا أنه يتم حاليا تجهيز معرض على مساحة 1000 متر في منطقة الساحل لطرح منتجات الشركة بتخفيضات تصل إلي 25٪ للمواطنين طوال العام.