الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سر رفض الأمير هاري التحدث عن عمه أندرو في مذكراته المثيرة للجدل

الامير هاري وابنة
الامير هاري وابنة عمه الاميرة يوجيني

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المشاكل والأزمات، خلف الكواليس في الأسر المالكة، إلا أن السيرة الذاتية الملكية لأي فرد في العائلة أصلحت نقطة نقاش مستمرة.
وتابعت أن الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر يعلمون انهم سيتعرضون للهجوم في مذكرات الأمير هاري المقبلة، والتي ستكون بمثابة انتقام من عائلته، لتثار التساؤلات عن سر رفض الأمير هاري كشف أي حقائق عن عمه الأمير أندرو المعروف بسلوكه المشين وتنمره هو وأصدقاءه على والدته الأميرة ديانا ما جعلها تبكي بحرقة ذات مرة.
وأضافت أن صمت وهاري وميجان على قرار الملكة اليزابيث الثانية بمنح كاميلا باركر دوقة كورنوال لقب ملكة قرينة عندما يتولى الأمير تشارلز العرش يعكس الكثير.
وأشارت الى ان العلاقات بين هاري وميجان وويليام وكيت ميدلتون فاترة للغاية، وسط الاتهامات المتبادلة من مقابلة أوبرا وينفري والتي زعمت فيها ميجان أن كيت هي التي جعلتها تبكي خلال ارتداء فستان العروسة.
وأضافت الصحيفة أنه رغم كل هذه الادعاءات، فقد تساءل رجال البلاط الملكي عن كيفية تحدث هاري عن عمه الأمير أندرو ذو السلوك المشين في مذكراته.
وأشارت إلى أن الجميع في الولايات المتحدة ينتظر حديث هاري عن عمه تلذي ادين في قضية اغتصاب بالولايات المتحدة وكان صديق مقرب من جيفري إبستين مغتصب الأطفال.
وكشفت مصادر ملكية أن الأمير هاري قد قرر عدم التحدث عن عمه دوق يورك، على الأقل جزئيًا بسبب علاقته الوثيقة بأبناء عمومته الأميرة بياتريس ويوجيني.
وتابعت المصادر ان لهذا السبب لم تطرق الإعلامية اوبرا وينفري لموضوع الأمير اندرو خلال مقابلتها المثيرة للجدل مع هاري وميجان التي عقدتها خلال شهر مارس من عام 2021.

الولايات المتحدة السيرة الذاتية كيت ميدلتون الاميرة ديانا الأمير هاري الأمير تشارلز الأمير أندرو الملكة إليزابيث الأمير ويليام هارى وميجان

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