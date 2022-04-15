سوق الأسماك الجديد بحي العرب في بورسعيد يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

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شهد سوق السمك الجديد بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة العديد من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

وأشاد زائري السوق بالأسماك المتنوعة والأسعار المتميزة، وشهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار خلال الأيام الحالية، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وجرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي ويتم إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة وتتولى الإشراف على أعمال الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتجرى متابعة وإرشاد البائعين داخل السوق للحفاظ على المرافق والشكل العام للسوق.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.