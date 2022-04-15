الأحد.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بشبين الكوم

تنظر محكمة شبين الكوم، الأحد المقبل، جلسات قضية مقتل الشاب حسين محمد عبدالفتاح أبوحامد، على أيدي قاصرين اثنين بسلاح ناري، وذلك بقرية كفر ربيع مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء محاولته فض مشاجرة.

وطالبت أسرة المتوفي قبل نظر الجلسات بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل مَن تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين، وليعود حق طفليه اللذين تركهما الراحل، وذهب شهيدًا للشهامة أثناء محاولته فض المشاجرة في 19 يناير الماضي.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع حسين محمد عبدالفتاح، بطلق خرطوش، ومقيم في قرية كفر ربيع التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، وتمكنت مباحث تلا من ضبط وإحضار المتهمين بقتل الشاب حسين محمد عبدالفتاح وإصابة آخر بطلق ناري من داخل إحدى المزارع قبل هروبهم خارج المحافظة وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وشيع المئات من أهالي تلا جثمان الشاب حسين محمد عبدالفتاح، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بقرية كفر ربيع.