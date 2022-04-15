الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بشبين الكوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة شبين الكوم، الأحد المقبل، جلسات قضية مقتل الشاب حسين محمد عبدالفتاح أبوحامد، على أيدي قاصرين اثنين بسلاح ناري، وذلك بقرية كفر ربيع مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء محاولته فض مشاجرة.

وطالبت أسرة المتوفي قبل نظر الجلسات بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل مَن تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين، وليعود حق طفليه اللذين تركهما الراحل، وذهب شهيدًا للشهامة أثناء محاولته فض المشاجرة في 19 يناير الماضي.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع حسين محمد عبدالفتاح، بطلق خرطوش، ومقيم في قرية كفر ربيع التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، وتمكنت مباحث تلا من ضبط وإحضار المتهمين بقتل الشاب حسين محمد عبدالفتاح وإصابة آخر بطلق ناري من داخل إحدى المزارع قبل هروبهم خارج المحافظة وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وشيع المئات من أهالي تلا جثمان الشاب حسين محمد عبدالفتاح، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بقرية كفر ربيع.

المنوفية شرطة المركزى محافظة سلاح نارى النيابة الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

وزارة الهجرة تعلن عن إطلاق برنامج للمصريين بالخارج بعنوان «صالون إسراء وجو» بقناة CSAT

الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات 10 رمضان

وزارة التخطيط تكرم مدربى جهات الإسناد بمنظومة إعداد الخطة الاستثمارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى