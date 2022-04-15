الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| زيادة أسعار البنزين والبابا تواضروس يترأس صلاة «الجمعة العظيمة»

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية، تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض "الدستور" في “لو فاتك التريند”، أبرز الأحداث والشخصيات المتصدرة للبحث خلال الساعات الماضية.

مسلسل توبة الحلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل توبة الحلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة 13 من مسلسل توبة خروج عمرو سعد من السجن ليجد زوجته أسماء أبو اليزيد ووالده عبد العزيز مخيون قد تم قتلهم في الشقة وبعدها يذهب لدفن زوجته ووالده ويعرف في نهاية الحلقة أن سيد الأجنبي هو من قام بقتل زوجته ووالده حيث عثر على قطعة من خاتمه.

مسلسل «توبة» الحلقة 7.. البوليس يقبض على عمرو سعد - الأسبوع

أسعار البنزين:

تصدرت كلمات “أسعار البنزين” و"سعر البنزين اليوم" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار المحروقات اليوم الجمعة 25 قرش وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة سعر لتر بنزين 80 سيصبح 7,50 جنيه للتر، سعر لتر البنزين 92 سيصبح 8,75 جنيه للتر، سعر لتر بنزين 95 سيصبح 9,75 جنيه للتر.

زيادة أسعار البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار | مصراوى

الاتحاد السكندري:

تصدرت كلمات “الاتحاد السكندري” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تعرض سائق حافلة الاتحاد السكندري للإصابة بجلطة في القلب بعد انتهاء المباراة مساء أمس مع البنك الأهلي، وتم نقله سريعا لأقرب مستشفى من أجل إسعافه.

4 أسباب وراء ثورة الاتحاد السكندري الكروية - سبورت 360

ميرفت سلطان:

تصدرت اسم السيدة “ميرفت سلطان” رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري للصادرات، تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما وافتها المنية مساء أمس قبل صلاة المغرب، بعد أيام من قرار تجديد رئاستها للبنك لفترة ثالثة.

وفاة ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات | أموال الغد

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13:

تصدرت كلمة “مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بدأت الحلقة بلقاء طارق وولاء، في أحد الكافيهات، وتحدث لها عن تفاصيل ذهابه مع عمه بليغ إلى الإسكندرية، ومقابلتهما للسائق الذي هرب إلى ميناء إسكندرية بعد وفاة والديهما، وحاول الهروب من الحديث بسبب تحذير عمه له من إبلاغ أي شخص.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية بطولة خالد النبوي في رمضان 2022 - فن - الوطن

مسلسل العائدون حلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل العائدون حلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بدأت الحلقة بتدريب  عمر لعلاء قبل التحاقه بتنظيم داعش، وتعريفه خطة وصوله إلى داعش من خلال تعريفه بمفتاح وصوله إلى التنظيم، وإخباره بأن صديق قديم له فى القناة الذى يعمل بها انضم لها.

مسلسل العائدون الحلقة 14 الرابعة عشر

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي:

تصدرت كلمات “الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نزول فاتورة شهر أبريل اليوم 15 أبريل مع إعطاء فترة سماح تصل إلى حد شهر لسدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد - أي خدمة - الوطن

دوري المؤتمر الأوروبي:

تصدرت كلمات “دوري المؤتمر الأوروبي” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تأهل نادي روما الإيطالي لنصف نهائي دورى المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على فريق بودو جليمت النرويجى بأربع أهداف مقابل لا شئ  فى إياب دور ربع النهائي.

كل ما تحتاج لمعرفته عن بطولة «دوري المؤتمر الأوروبي» الجديدة - أخبار صحيفة الرؤية

البابا تواضروس:

تصدرت اسم “البابا تواضروس” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جمعة ختام الصوم من كاتدرائية دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صباح اليوم الذي يعتبر آخر جمعة في الصوم الكبير بمشاركة أساقفة المجمع المقدس ورهبان الأديرة بصحراء وادي النطرون.

البابا تواضروس يدعو الكنائس للالتزام بتخصيص 30 % من ميزانيتها للفقراء ومشروعات التنمية - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

مسلسل دايما عامر حلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل دايما عامر حلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت أحداث الحلقة خسارة مدرسة رؤية فى المسابقة الثقافية، ومستر أبو الوفا اتهم ميس زهرة بالتقصير، وحاول مستر عامر أن يقنع مديرة المدرسة أن الخسارة ليست بسببها ويعد صاحب المدرسة بالفوز في المسابقة الفنية.

قصة مسلسل دايما عامر لـ مصطفى شعبان في رمضان 2022 - E3lam.Com

إيلون ماسك:

تصدر اسم “إيلون ماسك” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أبلغ المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، باراغ أغراوال، موظفي الشركة أن الإدارة لا تزال تقيم عرض الشراء الكامل الذي تقدم به الملياردير إيلون ماسك، في وقت تحدث تقرير إخباري عن أن مجلس الإدارة يعتبر العرض غير مرحب به.

إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار
الاتحاد داعش الاتحاد السكندرى عالم البابا تواضروس البنزين سعر البنزين

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وائل لطفي

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