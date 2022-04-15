لو فاتك التريند| زيادة أسعار البنزين والبابا تواضروس يترأس صلاة «الجمعة العظيمة»

شهدت الساعات الماضية، تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض "الدستور" في “لو فاتك التريند”، أبرز الأحداث والشخصيات المتصدرة للبحث خلال الساعات الماضية.

مسلسل توبة الحلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل توبة الحلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة 13 من مسلسل توبة خروج عمرو سعد من السجن ليجد زوجته أسماء أبو اليزيد ووالده عبد العزيز مخيون قد تم قتلهم في الشقة وبعدها يذهب لدفن زوجته ووالده ويعرف في نهاية الحلقة أن سيد الأجنبي هو من قام بقتل زوجته ووالده حيث عثر على قطعة من خاتمه.

أسعار البنزين:

تصدرت كلمات “أسعار البنزين” و"سعر البنزين اليوم" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار المحروقات اليوم الجمعة 25 قرش وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة سعر لتر بنزين 80 سيصبح 7,50 جنيه للتر، سعر لتر البنزين 92 سيصبح 8,75 جنيه للتر، سعر لتر بنزين 95 سيصبح 9,75 جنيه للتر.

الاتحاد السكندري:

تصدرت كلمات “الاتحاد السكندري” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تعرض سائق حافلة الاتحاد السكندري للإصابة بجلطة في القلب بعد انتهاء المباراة مساء أمس مع البنك الأهلي، وتم نقله سريعا لأقرب مستشفى من أجل إسعافه.

ميرفت سلطان:

تصدرت اسم السيدة “ميرفت سلطان” رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري للصادرات، تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما وافتها المنية مساء أمس قبل صلاة المغرب، بعد أيام من قرار تجديد رئاستها للبنك لفترة ثالثة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13:

تصدرت كلمة “مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بدأت الحلقة بلقاء طارق وولاء، في أحد الكافيهات، وتحدث لها عن تفاصيل ذهابه مع عمه بليغ إلى الإسكندرية، ومقابلتهما للسائق الذي هرب إلى ميناء إسكندرية بعد وفاة والديهما، وحاول الهروب من الحديث بسبب تحذير عمه له من إبلاغ أي شخص.

مسلسل العائدون حلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل العائدون حلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بدأت الحلقة بتدريب عمر لعلاء قبل التحاقه بتنظيم داعش، وتعريفه خطة وصوله إلى داعش من خلال تعريفه بمفتاح وصوله إلى التنظيم، وإخباره بأن صديق قديم له فى القناة الذى يعمل بها انضم لها.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي:

تصدرت كلمات “الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نزول فاتورة شهر أبريل اليوم 15 أبريل مع إعطاء فترة سماح تصل إلى حد شهر لسدادها.

دوري المؤتمر الأوروبي:

تصدرت كلمات “دوري المؤتمر الأوروبي” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تأهل نادي روما الإيطالي لنصف نهائي دورى المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على فريق بودو جليمت النرويجى بأربع أهداف مقابل لا شئ فى إياب دور ربع النهائي.

البابا تواضروس:

تصدرت اسم “البابا تواضروس” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جمعة ختام الصوم من كاتدرائية دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صباح اليوم الذي يعتبر آخر جمعة في الصوم الكبير بمشاركة أساقفة المجمع المقدس ورهبان الأديرة بصحراء وادي النطرون.

مسلسل دايما عامر حلقة 13:

تصدرت كلمات “مسلسل دايما عامر حلقة 13” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت أحداث الحلقة خسارة مدرسة رؤية فى المسابقة الثقافية، ومستر أبو الوفا اتهم ميس زهرة بالتقصير، وحاول مستر عامر أن يقنع مديرة المدرسة أن الخسارة ليست بسببها ويعد صاحب المدرسة بالفوز في المسابقة الفنية.

إيلون ماسك:

تصدر اسم “إيلون ماسك” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أبلغ المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، باراغ أغراوال، موظفي الشركة أن الإدارة لا تزال تقيم عرض الشراء الكامل الذي تقدم به الملياردير إيلون ماسك، في وقت تحدث تقرير إخباري عن أن مجلس الإدارة يعتبر العرض غير مرحب به.