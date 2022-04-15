الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية

قطاع أمن المنافذ
قطاع أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 10 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام  تم ضبط عدد 29 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1360 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد 278 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 2 قضية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية المخالفات المرورية مخالفة مرورية متنوعة مرورية متنوعة ضبط المخالفات

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وائل لطفي

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