الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 7376 طن بضائع و409 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 7376 طن بضائع عامة ومتنوعة و409 شاحنات و422 سيارة ملاكي  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 9 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وإجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 3825 طن بضائع عامة ومتنوعة و157 شاحنة و2 ملاكي.

كما بلغت حركة الواردات تداول 3551 طن بضائع عامة ومتنوعة 252 شاحنة و420 ملاكي.  

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس 112 شاحنة محملة 1926 طن بضائع عامة ومتنوعة و17 ملاكي والسفينة الحرية 64 شاحنة محملة 1413 طن بضائع عامة ومتنوعة، وتم مغادرة السفينة أمل 91 شاحنة بحمولة 2138 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي.

 كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 9 شاحنات بحمولة 85 طن بضائع عامة و127 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و67 شاحنة فارغة و2 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1687 طن بضائع عامة. 

واستقبل ميناء السويس السفينة ALLOUF قادمة من جدة بحمولة 401 سيارة، وتم مغادرة السفينة VISION SBIRIT فارغة متجهة إلى الإمارات.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 536 راكبا بموانيها.

 

تداول 7376 طن بضائع عامة ومتنوعة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر لمواني البحر الاحمر الهيئة بمواني مواني البحر الاحمر تداول 7376 طن بضائع عامة ومتنوعة

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وائل لطفي

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