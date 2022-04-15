ضبط 204 قضية مخدرات بالمحافظات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات،عن ضبط (204) قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (24.545 كجم)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (31.032 كجم)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (5.393 كجم)، كمية من مخدر الشابو وزنت (721 جم)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (335 جم)، كمية من مخدر البودر وزنت (546 جم)، كمية من مخدر الفولة وزنت (250 جم)، كمية من مخدر الآيس وزنت (287 جم)، و(5399) قرص مخدر.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.