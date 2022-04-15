تنفيذ 89 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (89834) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (381) حكم جناية، (25984) حكم حبس جزئي، (4183) حكم حبس مستأنف، (46355) حكم غرامة، (12931) مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.