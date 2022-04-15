الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقرى ملوي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري ملوي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للتأكد من الانتهاء من كافة المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، ودفع عجلة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

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من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقرى (البرشا، ودير البرشا، ودير أبو حنس) بمركز ملوي، بحضور أحمد العمدة، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا، ومحمد عبدالغني، نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.

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وشملت الجولة تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بقرية البرشا للتأكد من انتظام العمل بها، ومجمع خدمات قرية دير البرشا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس، والمحدد لها مساحة 45 ألف متر مربع، لتخدم 4 قري، هم (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة)، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يوميًا.

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وقال نائب المحافظ، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع من، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا الى أنه هناك تنسيقًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، مؤكدًا توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

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وعلى هامش الجولة وجه نائب المحافظ بإزالة حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية دير أبو حنس، مشدد على تكثيف حملات الإزالة، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة مشروعات حياة كريمة بقري مركز ملوي أحمد العمدة الدكتور محمد أبو زيد

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وائل لطفي

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