الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خادمة ارتكبت الواقعة.. الأمن يكشف ملابسات مجوهرات من شقة في المعادي

مجوهرات
مجوهرات

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة،  وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يفيد فيه باكتشافه سرقة "مصوغات ذهبية - مبلغ مالي" من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالي - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها حسن النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مصوغات ذهبية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المعادي أجهزة وزارة الداخلية مجوهرات

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